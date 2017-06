Mainz 05 und Beister lösen Vertrag

Erlebe

Der FSV Mainz 05 und Offensivspieler Maximilian Beister haben den ursprünglich bis 2018 datierten Vertrag des 26-Jährigen am Freitag aufgelöst.

Beister stand seit 2015 bei Mainz unter Vertrag, er hatte sportlich aber keine Perspektive mehr bei den Rheinhessen.

Der frühere Hamburger und Düsseldorfer kam in Mainz nur zu einem Kurzeinsatz in der Bundesliga und war zuletzt an den australischen Klub Melbourne Victory ausgeliehen.