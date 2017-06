Medien: Gomez bleibt in Wolfsburg

Freitag, 09.06.2017

"Die Signale von Mario sind positiv", vermeldete Sportdirektor Olaf Rebbe zuletzt. Diese positiven Signale scheinen sich nun in eine Entscheidung pro Wolfsburg verwandelt zu haben. Die Bild berichtet, dass der Stürmer auch im nächsten Jahr unter Andries Jonker spielen wird.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Demnach soll am heutigen Freitag nochmals ein Treffen stattfinden, das mehr einem abschließenden Gespräch gleicht. Berater Uli Ferber und Gomez werden Wolfsburg aber mitteilen, gemeinsam in die Zukunft schauen zu wollen. Der Stürmer hatte eine Klausel im Vertrag, die einen Abschied für zehn Millionen Euro ermöglicht hätte.

In den entscheidenden Wochen der Saison entpuppte sich Gomez als entscheidender Spieler der Wölfe. Mit 16 Toren sicherte er letztlich den Klassenerhalt. Unter anderem traf er in der so wichtigen Relegation gegen Eintracht Braunschweig entscheidend.

Alles zu Mario Gomez