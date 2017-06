Demirbay: "Nicht freiwillig so oft gewechselt"

Montag, 19.06.2017

"Natürlich hätte ich mir vom HSV mehr Rückhalt gewünscht", sagte Demirbay im kicker-Interview über seine Zeit in der Hansestadt: "Aber ich bin glücklich über den anderen Weg, den ich genommen habe."

Die Ausleihen zum 1. FC Kaiserslautern und zu Fortuna Düsseldorf ordnete der 23-Jährige realistisch ein. Von einem "Glücksfall" will er "nicht sprechen", die beiden Stationen haben ihm aber geholfen sich "mental" zu festigen.

Erlebe die Highlights der Bundesliga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Nach vier Vereinen in den vergangenen vier Jahren will Demirbay, der seinen Vertrag in Hoffenheim bereits bis 2021 verlängerte, weiterhin im Kraichgau spielen. "Ich bin ja nicht ganz freiwillig so oft gewechselt", erklärt er weiter: "Es ist sicher, dass ich in Hoffenheim bleibe."

Kerem Demirbay im Steckbrief