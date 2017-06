Klinsmann-Sohn will in die Bundesliga

Samstag, 03.06.2017

Jonathan Klinsmann ist Torwart des US-amerikanischen U20-Teams und trifft am Sonntag im Viertelfinale auf Venezuela.

Das Nachwuchsturnier sei laut Vater Jürgen "die beste Bühne, die es gibt". Dort säßen die Späher vieler europäischer Klubs. Gespräche über die Zukunft seines Sohnes will er allerdings erst nach dem Turnier führen: "Natürlich hat er Bindungen an Deutschland. Am Ende muss er natürlich schauen, was sportlich das Beste ist. Er will auf jeden Fall ins kalte Wasser springen."

Jonathan Klinsmann wurde in den Vereinigten Staaten geboren und spielt derzeit für die California Golden Bears der University of California in Berkeley. Allerdings absolvierte er bereits Probetrainings beim Bundesligisten VfB Stuttgart, Ex-Verein seines Vaters Jürgen, und den englischen Klubs West Ham United und FC Everton.

Jonathan Klinsmann im Steckbrief