Klinsmann-Sohn spielt bei Hertha vor

"Ja, das stimmt, wir wollen ihn kennenlernen, vor allem unser Torwart-Trainer Zsolt Petry. Deshalb soll er bei uns getestet werden", sagte Herthas Cheftrainer Pal Dardai. Beim Europa-League-Starter wäre Klinsmann junior hinter Rune Jarstein und Thomas Kraft die Nummer drei.

Jonathan Klinsmann, der die deutsche und amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, ist U20-Auswahltorwart der USA, mit der er bei der U20-WM in Südkorea kürzlich das Viertelfinale erreicht hatte. Außerdem spielt er an der University of California, Berkeley für die California Golden Bears.

Klinsmann senior hatte kürzlich über seinen talentierten Sohn gesagt: "Er will in die Bundesliga oder eine andere große Liga. Natürlich hat er Bindungen an Deutschland."

