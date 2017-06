Pavlenka will zu Werder Bremen

Mittwoch, 14.06.2017

"Für mich persönlich ist es eine große Chance. Die Bundesliga ist einer der besten Wettbewerbe", wird Pavlenka von der Bild über "tschechische Medien" zitiert. Der 25-jährige Torhüter soll Bremens Wunschkandidat sein und damit für Wiedwald übernehmen.

Dieser hatte in einem Interview kürzlich angeführt: "Wir setzen uns in den nächsten Tagen zusammen, tauschen uns aus, um Klarheit zu haben. Ich will die Perspektive sehen, hier weiter die Nr. 1 zu sein. Mein Ziel ist zu spielen und nicht künftig auf der Bank zu sitzen."

Wiedwald nach Frankreich?

Nachdem Bremen sich nun um einen neuen Torhüter bemüht, scheinen die Tage Wiedwalds gezählt. Der FC Nantes ist laut kicker ein Thema für den Deutschen.

Auch Pavlenka hatte erklärt: "Ich wäre froh, wenn wir uns hinsetzen und alles besprechen. Es ist besser, das Thema am selben Tisch als über das Telefon zu lösen." Bisher fordert sein Klub wohl mehr als drei Millionen Euro Aböse, Bremens Schmerzgrenze soll bei zwei bis 2,5 Millionen liegen.

Jiri Pavlenka im Steckbrief