Todt bestätigt Interesse an Subotic und Hahn

live Serie A Fr 02:00 Flamengo -

Chapecoense CSL Sa 13:35 Tianjin Teda -

Guangzhou R&F Segunda División Sa 21:00 Getafe -

Teneriffa (Finale Rückspiel) Serie A So 00:00 Santos -

Sport Recife J1 League So 12:00 Tosu -

Urawa CSL So 13:35 Guangzhou -

Hebei Serie A So 21:00 Sao Paulo -

Fluminense Serie A So 21:00 Ponte Preta -

Palmeiras Serie A So 23:30 Bahia -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Chapecoense -

Atlético Mineiro J1 League Sa 12:00 Kawasaki -

Kobe CSL Sa 13:35 Jiangsu Suning -

Shanghai SIPG Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Eskilstuna CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Serie A So 21:00 Flamengo -

Sao Paulo Serie A Di 01:00 Fluminense -

Chapecoense J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa

Jens Todt vom Hamburger SV spricht über die Wunschspieler Neven Subotic und Andre Hahn. Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach müssen noch überzeugt werden.

Der Stein scheint ins Rollen gekommen zu sein. Nach der Verpflichtung von Leverkusens Kyriakos Papadopoulos ist der HSV weiter auf dem deutschen Markt aktiv. Sportdirektor Jens Todt bestätigte der MOPO gegenüber Interesse an Subotic und Hahn.

"Neven ist ein interessanter Spieler, mit dem wir uns bereits im Winter beschäftigt haben", so Todt. Der 28-jährige Innenverteidiger des BVB war zuletzt an Köln ausgeliehen und soll abgegeben werden. In Hamburg würde er die Rolle des dritten Innenverteidigers übernehmen.

Für die Offensive haben sich die Hanseaten wohl Hahn ausgeguckt. "Andre kommt über den Willen, ist ein Mentalitätsspieler", so der Sportdirektor des HSV. Der 26-Jährige kann über die Flügel kommen oder auch zentral eingesetzt werden.

Entsprechende Millionen für etwaige Ablösen stehen wohl durch die Kooperation mit Investor Klaus-Michael Kühne bereit. Dieser einigte sich kürzlich mit dem Klub auf rund 20 Millionen Euro Transferbudget, so letzte Medienberichte. Sechs davon investierte man in Papadopoulos.