Halimi und Nedelew verlassen Mainz

live J1 League Sa 12:00 Kawasaki -

Kobe CSL Sa 13:35 Jiangsu Suning -

Shanghai SIPG Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Eskilstuna CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Serie A So 21:00 Flamengo -

Sao Paulo Serie A Di 01:00 Fluminense -

Chapecoense J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa J1 League Sa 12:00 Vissel Kobe -

Vegalta Sendai CSL Sa 13:35 Beijing Guoan -

Guangzhou Evergrande Serie A So 00:00 Corinthians -

Ponte Preta J1 League So 11:30 Urawa -

Nigata CSL So 13:35 Tianjin -

Shandong Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo

Der FSV Mainz 05 gibt den Bulgaren Todor Nedelew endgültig an Botew Plowdiw ab und leiht Offensivspieler Besar Halimi an den dänischen Vizemeister Bröndby Kopenhagen aus. Mainz 05 behält die Transferrechte an Nedelew, der noch einen Vertrag bis 2018 besaß.

"Todor hat in Bulgarien in der abgelaufenen Saison gute Leistungen gezeigt, trotzdem passt er bei uns nicht in die Kaderplanungen für die kommende Saison. Deswegen ist es sinnvoll, die Zusammenarbeit endgültig zu beenden", sagte FSV-Sportdirektor Rouven Schröder.

Das Leihgeschäft von Halimi gilt für die kommende Saison, eine Kaufoption wurde nicht vereinbart. In der vergangenen Saison war Halimi in Mainz nur in der 3. Liga in der Zweitvertreter der Rheinhessen zum Einsatz gekommen.