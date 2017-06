Latza verlängert Vertrag

Erlebe

Mittelfeldspieler Danny Latza hat seinen Vertrag beim FSV Mainz 05 vorzeitig um zwei Jahre bis Sommer 2021 verlängert. Der 27-Jährige war 2015 vom VfL Bochum nach Rheinhessen gewechselt.

Im Mainz-Trikot hat Latza bislang 48 Bundesligapartien absolviert.

"Er ist in den vergangenen beiden Jahren ein Fixpunkt in unserer Mannschaft gewesen - und soll dies auch in Zukunft bleiben", sagte FSV-Sportdirektor Rouven Schröder über den gebürtigen Gelsenkirchener Latza und meinte: "Mit dem neuen Vertrag untermauern wir seine sportlich zentrale Rolle für uns."