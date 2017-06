Offiziell: Gladbach holt Zakaria

Freitag, 09.06.2017

"Denis Zakaria soll heute vorbehaltlich der sportärztlichen Untersuchungen einen Vertrag bis 2022 bei Borussia unterschreiben", twitterte Gladbach und bestätigte damit die Verpflichtung von Zakaria. Der junge Mittelfeldspieler kommt von den BSC Young Boys aus Bern.

Letzte Gerüchte sprachen von einer Ablösesumme von zwölf Millionen Euro, die der Klub allerdings nicht offiziell bestätigte. Zakaria gilt als eines der größten Talente der Schweiz und absolvierte mit 20 Jahren bereits drei Länderspieleinsätze.

In der vergangenen Saison kam er in 34 Spielen zum Einsatz. Sein Spielertyp erinnert etwas an Ex-Fohle Granit Xhaka. Neben dem defensiven Mittelfeld kann Zakaria auch in der Innenverteidigung zum Einsatz kommen. Von dort überzeugt er mit präzisen langen Zuspielen.

