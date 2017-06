Gladbach an Piräus-Talent dran

Donnerstag, 15.06.2017

Wie der kicker berichtet, soll Panagiotis Retsos von Olympiakos Piräus ein heißer Kandidat bei den Fohlen sein. Der 18 Jahre alte Innenverteidiger mauserte sich in der vergangenen Saison zum Stammspieler beim griechischen Meister.

16 Ligaspiele sowie sieben Einsätze in der Europa League stehen in der abgelaufenen Saison zu Buche. Das treibt den Preis in die Höhe. Angeblich soll Olympiakos bis zu zehn Millionen Euro Ablöse fordern.

Da die Borussia in der kommenden Saison nicht europäisch spielt und wohl auch nicht mit enormen Transfereinnahmen rechnen kann, könnte diese Ablöse zu viel sein. Das wiederum ruft den 1. FC Köln auf den Plan, der ebenfalls interessiert sein soll.

Unabhängig von einer Verpflichtung von Retsos steht eine Leihe von Reece Oxford (18) weiterhin unmittelbar vor dem Abschluss. Der West-Ham-Youngster soll für ein Jahr kommen und kann neben der zentralen Abwehrposition auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden.

Panagiotis Retsos im Steckbrief