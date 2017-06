Dortmunds schwere Trainer-Suche

Freitag, 02.06.2017

Die Verpflichtung des Favoriten ist geplatzt, jetzt könnte Borussia Dortmund einen Außenseiter aus dem Hut zaubern: Nach den gescheiterten Verhandlungen mit Wunschkandidat Lucien Favre muss sich der DFB-Pokalsieger auf der schwierigen Suche nach einem Nachfolger von Thomas Tuchel neu orientieren.

Die französische L'Equipe brachte mit Giovanni van Bronckhorst vom niederländischen Meister Feyenoord Rotterdam einen Überraschungskandidaten ins Spiel. Peter Bosz (Ajax Amsterdam), Peter Stöger (1. FC Köln), Paulo Sousa (AC Florenz) und David Wagner (Huddersfield Town) werden aber ebenfalls Chancen eingeräumt. Bosz und Stöger gelten als erste Optionen.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Bis zuletzt hatte der BVB allerdings auf Favre gesetzt, sein Klub OGC Nizza verweigerte dem ehemaligen Trainer von Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach aber angesichts eines Vertrags bis 2019 die Freigabe. Selbst eine mögliche Ablösesumme im Bereich von fünf bis zehn Millionen änderte an der Haltung des Champions-League-Teilnehmers nichts. Die Entscheidung stehe fest und sei eindeutig, teilte Nizza in einer Erklärung auf der Vereins-Homepage mit.

Nizza lässt Favre nicht gehen

"Das Heft ist für diesen Sommer damit geschlossen", sagte Favres Berater Reza Fazeli der Sport Bild und stellte klar: "Lucien Favre hat dem BVB keine Absage erteilt. Fakt ist, dass Nizza keinesfalls mehr gesprächsbereit war. Das mussten wir akzeptieren. Warten wir ab, was in Zukunft passieren wird."

Trainersuche in Dortmund: Wer wird Tuchel-Nachfolger? © getty 1/21 Die Trennung zwischen Borussia Dortmund und Thomas Tuchel ist offiziell. Trotz des Pokalsiegs und eines Vertrages bis 2018 muss der Trainer die Koffer packen /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/trainerkandidaten-dortmund/nachfolger-bvb-coach-favre-tuchel-kovac-nagelsmann.html © getty 2/21 Am Dienstag wurde die Trennung bekannt gegeben. Die Unstimmigkeiten zwischen BVB-Chef Hans-Joachim Watzke und dem Trainer waren offenbar nicht mehr zu kitten. Doch wer könnte Nachfolger von Tuchel werden? SPOX gibt einen Überblick /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/trainerkandidaten-dortmund/nachfolger-bvb-coach-favre-tuchel-kovac-nagelsmann,seite=2.html © getty 3/21 LUCIEN FAVRE: Der Schweizer gilt als der große Favorit auf den Trainerposten beim BVB. Er kennt die Bundesliga und gilt als Taktikexperte /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/trainerkandidaten-dortmund/nachfolger-bvb-coach-favre-tuchel-kovac-nagelsmann,seite=3.html © getty 4/21 Sein Vertrag bei OGC Nizza läuft allerdings noch bis 2019. Hinzu kommt, dass sich Favre in Frankreich offenbar wohlfühlt. Die Verhandlungen könnten zäh werden. Dennoch die mit Abstand realistischste Lösung /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/trainerkandidaten-dortmund/nachfolger-bvb-coach-favre-tuchel-kovac-nagelsmann,seite=4.html © getty 5/21 NIKO KOVAC: Absolvierte 2016 bei den Schwarzgelben eine Hospitanz und steht offenbar seitdem auf dem BVB-Zettel /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/trainerkandidaten-dortmund/nachfolger-bvb-coach-favre-tuchel-kovac-nagelsmann,seite=5.html © getty 6/21 Sein Vertrag bei Eintracht Frankfurt läuft allerdings noch bis 2019. Eine Ablösesumme von zehn Millionen Euro steht im Raum /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/trainerkandidaten-dortmund/nachfolger-bvb-coach-favre-tuchel-kovac-nagelsmann,seite=6.html © getty 7/21 JULIAN NAGELSMANN: Legte in der Bundesliga einen kometenhaften Aufstieg hin. Führte Hoffenheim in die Champions League und gilt als eines der begehrtesten Trainertalente in Deutschland /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/trainerkandidaten-dortmund/nachfolger-bvb-coach-favre-tuchel-kovac-nagelsmann,seite=7.html © getty 8/21 Der 29-Jährige würde aufgrund seiner Akribie und seiner taktischen Flexibilität perfekt zum BVB passen. Das sahen die Verantwortlichen beim BVB ähnlich und fragten an. Doch Nagelsmann sagte nach WAZ-Informationen bereits ab /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/trainerkandidaten-dortmund/nachfolger-bvb-coach-favre-tuchel-kovac-nagelsmann,seite=8.html © getty 9/21 DAVID WAGNER: Ein Kandidat mit Stallgeruch: Der 45-Jährige trainierte von 2011 bis 2015 die zweite Mannschaft der Borussia /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/trainerkandidaten-dortmund/nachfolger-bvb-coach-favre-tuchel-kovac-nagelsmann,seite=9.html © getty 10/21 Er übernahm im Winter 2015 mit Huddersfield Town seine erste Profimannschaft und führte diese nun in die Premier League. Wird nach dem großen Erfolg aber wohl in England bleiben /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/trainerkandidaten-dortmund/nachfolger-bvb-coach-favre-tuchel-kovac-nagelsmann,seite=10.html © getty 11/21 PAULO SOUSA: Auch er kennt den Verein bereits von innen. Der Portugiese gewann mit dem BVB 1997 die Champions League /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/trainerkandidaten-dortmund/nachfolger-bvb-coach-favre-tuchel-kovac-nagelsmann,seite=11.html © getty 12/21 Hat als Coach inzwischen allerdings schon mächtig Erfahrung gesammelt. Trainierte unter anderem QPR, Swansea, Leicester, Tel Aviv und Basel und führte Florenz in dieser Saison auf Rang fünf /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/trainerkandidaten-dortmund/nachfolger-bvb-coach-favre-tuchel-kovac-nagelsmann,seite=12.html © getty 13/21 PAUL LAMBERT: Noch ein CL-Sieger ... Der Schotte trainierte bislang nur Mannschaften auf der Insel und wurde jüngst in Wolverhampton entlassen. Seine Verpflichtung wäre sicher eine Überraschung /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/trainerkandidaten-dortmund/nachfolger-bvb-coach-favre-tuchel-kovac-nagelsmann,seite=13.html © getty 14/21 LAURENT BLANC: Seine Fähigkeiten als Trainer sind unbestritten. Wurde in Frankreich bereits vier Mal Meister. Ist nun seit gut einem Jahr ohne Verein und wäre verfügbar /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/trainerkandidaten-dortmund/nachfolger-bvb-coach-favre-tuchel-kovac-nagelsmann,seite=14.html © getty 15/21 Nach Informationen des Spiegels sollen die Borussen beim Franzosen deshalb auch angeklopft haben. Blanc soll allerdings abgelehnt haben /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/trainerkandidaten-dortmund/nachfolger-bvb-coach-favre-tuchel-kovac-nagelsmann,seite=15.html © getty 16/21 PETER BOSZ: Lässt begeisternden Offensivfußball spielen und führte Ajax Amsterdam so ins Finale der Europa League /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/trainerkandidaten-dortmund/nachfolger-bvb-coach-favre-tuchel-kovac-nagelsmann,seite=16.html © getty 17/21 Könnte vor allem die zahlreichen BVB-Talente unter die Fittiche nehmen. Ließ allerdings bereits durchklingen, dass er in den Niederlanden bleiben will /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/trainerkandidaten-dortmund/nachfolger-bvb-coach-favre-tuchel-kovac-nagelsmann,seite=17.html © getty 18/21 PETER STÖGER: Der Österreicher führte Köln in der zurückliegenden Saison sensationell nach Europa. Das entging auch dem BVB nicht. Die WAZ berichtet, dass der Kölner beim BVB auf der Liste steht /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/trainerkandidaten-dortmund/nachfolger-bvb-coach-favre-tuchel-kovac-nagelsmann,seite=18.html © getty 19/21 Es gilt jedoch als unwahrscheinlich, dass Stöger Köln den Rücken zudreht. Dazu ist das Gespann Schmadtke/Stöger zu fest im Sattel /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/trainerkandidaten-dortmund/nachfolger-bvb-coach-favre-tuchel-kovac-nagelsmann,seite=19.html © getty 20/21 HANNES WOLF: Der 36-Jährige trainierte lange Jahre die Jugendmannschaften des BVB. Stieg zuletzt mit dem VfB in die Bundesliga auf /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/trainerkandidaten-dortmund/nachfolger-bvb-coach-favre-tuchel-kovac-nagelsmann,seite=20.html © getty 21/21 Der direkte Nachfolger von Tuchel wird er aber wohl nicht werden. Er schwor den Schwaben bereits die Treue /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/trainerkandidaten-dortmund/nachfolger-bvb-coach-favre-tuchel-kovac-nagelsmann,seite=21.html

So lange kann der achtmalige deutsche Meister allerdings nicht warten. Sportdirektor Michael Zorc betonte im kicker-Interview zwar, "die bestmögliche Lösung und nicht die schnellste" zu finden, doch mit dem neuen Trainer müssen zeitnah Personalien für die neue Saison besprochen werden.

Das Anforderungsprofil ist dabei klar. "Wichtig ist uns grundsätzlich immer, dass sich der Trainer komplett auf den BVB einlässt und mit uns gleichgerichtet die Strategie entwickelt. Wichtig ist uns auch, dass wir mit einer Sprache sprechen", sagte Zorc. Das Problem: Die Mehrzahl der Dortmunder Kandidaten stehen allesamt unter Vertrag.

Auch Stöger und Bosz im Gespräch

Ajax-Coach Bosz versicherte nach dem verlorenen Europa-League-Finale gegen Manchester United (0:2), beim niederländischen Rekordmeister bleiben zu wollen. Kölns Manager Jörg Schmadtke sieht unterdessen keine Anzeichen dafür, "dass ich in nächster Zeit mit irgendjemandem in Gespräche einsteigen müsste". Natürlich sei Peter Stöger interessant für andere Vereine. Aber auch er habe einen langfristigen Vertrag bis 2020, sagte Schmadtke der Bild-Zeitung.

Und Stöger selbst erklärte dem Express: "Nur weil es mehr Leute schreiben, macht es das nicht richtiger. Es gibt keinen Kontakt zu Borussia Dortmund. Es braucht keiner nervös zu werden."

Wagner scheint seine Zukunft nach dem sensationellen Aufstieg mit Huddersfield in die Premier League vorerst auf der Insel zu sehen. "Natürlich gehen meine Gedanken nach all dem, was wir in Huddersfield erreicht haben, zu 100 Prozent in Richtung Premier League", hatte Wagner zuletzt im Sport1-Gespräch erklärt. Der ehemalige niederländische Nationalspieler van Bronckhorst besitzt in Rotterdam noch ein Arbeitspapier bis 2019 - laut L'Equipe stünde dennoch eine Einigung mit dem BVB bevor.

Der Kontrakt des ehemaligen BVB-Spielers Sousa in Florenz endet hingegen, doch der Portugiese gilt als Kandidat Nummer eins beim FC Porto. Das galt Favre bis Freitag in Dortmund auch.

Alle Infos zu Borussia Dortmund