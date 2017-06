BVB: Bosz-Vorstellung kommende Woche?

Sonntag, 04.06.2017

Wie die Bild am Sonntag berichtet, wird Bosz Mitte der kommenden Woche beim BVB als Nachfolger von Thomas Tuchel offiziell vorgestellt. Der Niederländer soll sogar bereits in der Geschäftsstelle der Dortmunder gewesen sein.

Dem Bericht zufolge muss die Borussia eine Ablöse von rund fünf Millionen Euro an Ajax überweisen, wo der der 53-Jährige noch bis 2019 unter Vertrag steht. Bosz soll letztlich in Dortmund rund vier Millionen Euro pro Jahr verdienen, was angeblich das Fünffache dessen sei, was er bislang kassiert hat.

Bosz trug als Spieler unter anderem die Trikots von Feyenoord Rotterdam und Hansa Rostock. Seine Trainerlaufbahn begann er 2000 bei Apeldoorn. Über die Stationen De Graafschap, Heracles Almelo, Vitesse Arnheim und Maccabi Tel Aviv landete er schließlich 2016 bei Ajax.

Mit dem Klub aus Amsterdam feierte Bosz, der fließend Deutsch spricht, in dieser Saison mit dem Einzug ins Europa-League-Finale seinen bislang größten Erfolg als Trainer.

