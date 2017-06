Kagawa verletzt sich im Länderspiel

Mittwoch, 07.06.2017

Der 28 Jahre alte Offensivspieler musste beim 1:1 (0:0) gegen Syrien nach einem unglücklichen Sturz bereits in der zehnten Minute ausgewechselt werden. Aller Voraussicht nach fällt Kagawa wegen seiner Blessur an der linken Schulter für das WM-Qualifikationsspiel am kommenden Dienstag im Irak aus.

In Tokio waren die Gäste vier Minuten nach der Pause durch Mardik Mardikian in Führung gegangen, Yasuyuki Konno traf in der 58. Minute für Japan zum Ausgleich.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Bei den Gastgebern kamen ebenso wie Kagawa auch die Bundesliga-Legionäre Genki Haraguchi (Hertha BSC) und Yuya Osako (1. FC Köln) zum Einsatz.

Shinji Kagawa im Steckbrief