Dembele: "Von Problemen nichts mitbekommen"

Mittwoch, 07.06.2017

"Ich bin enttäuscht, weil er ein Trainer war, der mir viel Vertrauen geschenkt hat. Thomas war immer für mich da und hat mir viel beigebracht. Er ist ein sehr guter Trainer, mit dem ich tolle Momente hatte", sagte Dembele Sky Sport News HD.

Was genau zur Trennung vom Ex-Mainzer-Coach führte, weiß der 20 Jahre alte Franzose allerdings laut eigenen Worten nicht: "Ich weiß nicht, was vorgefallen ist. Von zwischenmenschlichen Problemen habe ich nichts mitbekommen. Aber so ist es, unser Management hat so entschieden, das ist das Fußballgeschäft."

Dembele äußerte sich auch zu den Wechselgerüchten um Torschützenkönig Pierre-Emerick Aubameyang, der sich mit Paris St. Germain einig sein soll. "Paris ist ein großartiger Klub", äußerte Dembele, "jetzt liegt es an ihm, eine Entscheidung zu treffen." Der pfeilschnelle BVB-Angreifer bildet zusammen mit dem Gabuner Aubameyang ein kongeniales Duo und bereitete etliche Treffer des Dortmunder Torjägers vor.

Borussia Dortmund: Das Jahreszeugnis für den Pokalsieger © getty 1/30 Borussia Dortmund ist Dritter in der Bundesliga und zum vierten Mal Pokalsieger. Doch wer hatte den größten Anteil an der starken Saison? SPOX blickt auf den Kader und vergibt das Jahreszeugnis /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/borussia-dortmund-jahreszeugnis/buerki-reus-aubameyang-dembele-weigl-bartra-sokratis.html © getty 2/30 Roman Bürki - 2,5 - Ist in Dortmund nun richtig angekommen. Gewann dem Team zwar nicht unbedingt ein paar Spiele, aber blieb sehr konstant und leistete sich kaum Schwächephasen /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/borussia-dortmund-jahreszeugnis/buerki-reus-aubameyang-dembele-weigl-bartra-sokratis,seite=2.html © getty 3/30 Roman Weidenfeller - 3 - Hat sich mit seiner Rolle als Ersatzkeeper arrangiert und sicherte dem BVB im Elfmeterschießen beim Pokalspiel gegen Union den Sieg. In seinen 7 Bundesligaspielen allenfalls solide /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/borussia-dortmund-jahreszeugnis/buerki-reus-aubameyang-dembele-weigl-bartra-sokratis,seite=3.html © getty 4/30 Sokratis Papasthatopoulos - 1,5 - Mit Abstand stärkster Dortmunder Abwehrspieler und einer der besten Zweikämpfer der Liga. Wenn er fehlte, wackelte der BVB teils bedenklich /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/borussia-dortmund-jahreszeugnis/buerki-reus-aubameyang-dembele-weigl-bartra-sokratis,seite=4.html © getty 5/30 Raphael Guerreiro - 2,5 - Legte nach dem Gewinn der Europameisterschaft los wie die Feuerwehr und war Dortmunds Bester zum Saisonstart. Baute anschließend ab, die hohen Belastungen merkte man ihm deutlich an /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/borussia-dortmund-jahreszeugnis/buerki-reus-aubameyang-dembele-weigl-bartra-sokratis,seite=5.html © getty 6/30 Matthias Ginter - 3,5 - Seine Nominierung im Mittelfeld im Pokal-Finale sorgte für Aufsehen, in der Liga zumeist als Innenverteidiger auf dem Platz. Solide Saison ohne große Ausreißer nach oben oder unten /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/borussia-dortmund-jahreszeugnis/buerki-reus-aubameyang-dembele-weigl-bartra-sokratis,seite=6.html © getty 7/30 Sven Bender - 3 - Eine Knochenmarkschwellung sowie ein Außenbandriss setzten Bender beinahe die komplette Saison außer Gefecht. Lieferte in seinen acht Pflichtspielen mit der Monster-Rettungstat gegen die Bayern im Pokal dafür die BVB-Szene des Jahres /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/borussia-dortmund-jahreszeugnis/buerki-reus-aubameyang-dembele-weigl-bartra-sokratis,seite=7.html © getty 8/30 Marcel Schmelzer - 2,5 - Mit überschaubaren Zahlen auf dem Scoreboard (ein Tor und vier Vorlagen in 39 Pflichtspielen), dafür defensiv eine Bank und ein zuverlässiger Kapitän /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/borussia-dortmund-jahreszeugnis/buerki-reus-aubameyang-dembele-weigl-bartra-sokratis,seite=8.html © getty 9/30 Marc Bartra - 3,5 - Feierte als einziger Verletzter nach dem Anschlag auf den BVB-Bus ein emotionales Comeback am Saisonende. Zuvor verlässlich in der Innenverteidigung /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/borussia-dortmund-jahreszeugnis/buerki-reus-aubameyang-dembele-weigl-bartra-sokratis,seite=9.html © getty 10/30 Lukasz Piszczek - 3 - Solide Saison des gesetzten Rechtsverteidigers, der nur in den Spielen gegen Monaco schlimm patzte - wobei diese beiden Partien natürlich nicht wirklich bewertet werden können /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/borussia-dortmund-jahreszeugnis/buerki-reus-aubameyang-dembele-weigl-bartra-sokratis,seite=10.html © getty 11/30 Erik Durm - 4 - Rechtsverteidiger, rechtes Mittelfeld, Linksverteidiger, linkes Mittelfeld, Linksaußen - der gelernte Rechtsverteidiger Durm wurde als Joker wild herumgeschoben, wirklich im Gedächtnis blieb er folglich nicht /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/borussia-dortmund-jahreszeugnis/buerki-reus-aubameyang-dembele-weigl-bartra-sokratis,seite=11.html © getty 12/30 Felix Passlack - 3,5 - Der 19-Jährige durfte zehnmal in der Liga und je zweimal in Pokal und Königsklasse ran. Erledigte seine Aufgaben auf mehreren Positionen solide, wird aber auch nächstes Jahr (noch) Joker bleiben /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/borussia-dortmund-jahreszeugnis/buerki-reus-aubameyang-dembele-weigl-bartra-sokratis,seite=12.html © getty 13/30 Joo-Ho Park - keine Wertung - Spielte keine Rolle, hatte lediglich zwei Kurzeinsätze /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/borussia-dortmund-jahreszeugnis/buerki-reus-aubameyang-dembele-weigl-bartra-sokratis,seite=13.html © getty 14/30 Julian Weigl - 1,5 - Brach sich am 33. Spieltag das Sprunggelenk - der negative Schlusspunkt einer sonst sensationellen Saison von Weigl, der sich mit 21 Jahren als Mittelfeldchef des BVB etabliert hat /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/borussia-dortmund-jahreszeugnis/buerki-reus-aubameyang-dembele-weigl-bartra-sokratis,seite=14.html © getty 15/30 Mario Götze - 4 - Keine zufriedenstellende Saison für den verlorenen Sohn: Wurde nie warm mit Coach Tuchel und fehlte oft - zuletzt ab März mit einer Stoffwechselerkrankung. In seinen 16 Saisonspielen mit wenig Highlights /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/borussia-dortmund-jahreszeugnis/buerki-reus-aubameyang-dembele-weigl-bartra-sokratis,seite=15.html © getty 16/30 Gonzalo Castro - 3 - War da, wenn er gebraucht wurde, und spielte seinen Part zuverlässig. Trumpfte vor allem zu Beginn der Saison auf, als ihm an den Spieltagen drei, vier und fünf insgesamt zwei Tore und fünf Assists gelangen /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/borussia-dortmund-jahreszeugnis/buerki-reus-aubameyang-dembele-weigl-bartra-sokratis,seite=16.html © getty 17/30 Shinji Kagawa - 2,5 - Der Japaner war vor allem in der zweiten Saisonhälfte einer der Schlüsselspieler in Tuchels System und überzeugte mit sechs Torvorbereitungen in der Bundesliga /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/borussia-dortmund-jahreszeugnis/buerki-reus-aubameyang-dembele-weigl-bartra-sokratis,seite=17.html © getty 18/30 Sebastian Rode - 5 - Ein erstes Jahr zum Vergessen. Von zahlreichen, langwierigen Verletzungen zurückgeworfen spielte Rode nie eine Rolle im BVB-Team /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/borussia-dortmund-jahreszeugnis/buerki-reus-aubameyang-dembele-weigl-bartra-sokratis,seite=18.html © getty 19/30 Nuri Sahin - 3,5 - Verletzungen über Verletzungen zogen sich auch durch die Saison des Türken. In den lediglich neun Pflichtspieleinsätzen ohne Spielrhythmus oder Akzente /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/borussia-dortmund-jahreszeugnis/buerki-reus-aubameyang-dembele-weigl-bartra-sokratis,seite=19.html © getty 20/30 Mikel Merino - 4 - Als einer von vielen jungen Talenten im Sommer gekommen, konnte der Spanier noch keinen bleibenden Eindruck hinterlassen /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/borussia-dortmund-jahreszeugnis/buerki-reus-aubameyang-dembele-weigl-bartra-sokratis,seite=20.html © getty 21/30 Dzenis Burnic - keine Wertung - Durfte zweimal reinschnuppern /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/borussia-dortmund-jahreszeugnis/buerki-reus-aubameyang-dembele-weigl-bartra-sokratis,seite=21.html © getty 22/30 Pierre-Emerick Aubameyang - 1 - 31 Treffer, Torschützenkönig, Sieg-Garant im Pokal - der Gabuner spielte eine Fabel-Saison und war ohne Frage der Mann der Saison beim BVB /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/borussia-dortmund-jahreszeugnis/buerki-reus-aubameyang-dembele-weigl-bartra-sokratis,seite=22.html © getty 23/30 Marco Reus - 2,5 - Wieder mal der Pechvogel! Mit drei schweren Verletzung in einer Saison. Aber: Wenn er fit war, zeigte er starke Leistungen (elf Torbeteiligungen in 17 Ligaspielen) /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/borussia-dortmund-jahreszeugnis/buerki-reus-aubameyang-dembele-weigl-bartra-sokratis,seite=23.html © getty 24/30 Ousmane Dembele - 1,5 - Mit 18 Jahren der Dominanteste des BVB-Angriffs. Wahnsinnige Debüt-Saison des Youngsters, der nur manchmal noch zu verspielt und übermütig agiert /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/borussia-dortmund-jahreszeugnis/buerki-reus-aubameyang-dembele-weigl-bartra-sokratis,seite=24.html © getty 25/30 Andre Schürrle - 4 - Nach seiner unglücklichen Zeit in Wolfsburg sollte für den Weltmeister im Schwarz-Gelben Trikot alles besser werden - wirklich auftrumpfen konnte der Wunschtransfer des Coaches aber praktisch nie /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/borussia-dortmund-jahreszeugnis/buerki-reus-aubameyang-dembele-weigl-bartra-sokratis,seite=25.html © getty 26/30 Christian Pulisic - 2 - Der 18-Jährige hat eine Saison mit 43 Pflichtspielen (!) hinter sich, was den Wert des US-Amerikaners unterstreicht. Unnachahmliche Tempoläufe und mit wettbewerbsübergreifend starken 13 Assists /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/borussia-dortmund-jahreszeugnis/buerki-reus-aubameyang-dembele-weigl-bartra-sokratis,seite=26.html © getty 27/30 Alexander Isak - keine Wertung - Kam als Perspektivspieler, durfte einmal vier Minute mitmachen, ansonsten ein Mann für die Zukunft /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/borussia-dortmund-jahreszeugnis/buerki-reus-aubameyang-dembele-weigl-bartra-sokratis,seite=27.html © getty 28/30 Adrian Ramos - 4 - Während Auba wie eine Maschine einnetzte, blieb dem Kolumbianer nur die Reservistenrolle. In der Winterpause zu Chongqing Dangdai Lifan verkauft und den Rest der Saison beim FC Granada geparkt /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/borussia-dortmund-jahreszeugnis/buerki-reus-aubameyang-dembele-weigl-bartra-sokratis,seite=28.html © getty 29/30 Emre Mor - 5 - Auffälligste Aktion der Saison war ein Interview, in dem er von Real und Barcelona träumte. Auf dem Platz mit viel, viel Luft nach oben in allen Belangen /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/borussia-dortmund-jahreszeugnis/buerki-reus-aubameyang-dembele-weigl-bartra-sokratis,seite=29.html © getty 30/30 Jacob Bruun Larsen - keine Wertung - Bekam im Pokalspiel gegen Union einen Einsatz bei den Profis, ansonsten bei den A-Junioren /de/sport/fussball/bundesliga/1705/diashows/borussia-dortmund-jahreszeugnis/buerki-reus-aubameyang-dembele-weigl-bartra-sokratis,seite=30.html

Dembele: "Waren gezwungen, das Spiel zu absolvieren"

Der Franzose sprach beim Saisonrückblick auch die schrecklichen Vorfälle vor dem Champions-League-Viertelfinale gegen den AS Monaco an. "In den ersten beiden Wochen habe ich immer an diesen Moment gedacht, ich war einfach nur schockiert über das, was passiert ist. Ich habe dann versucht, nur noch an Fußball zu denken. Ich war in den Tagen danach einfach nur glücklich, noch am Leben zu sein", betonte der Youngster.

Zur raschen Neu-Ansetzung des Spiels bezog Dembele klar Stellung: "Die UEFA hatte Terminprobleme, aber keiner von uns war dafür in der Verfassung. Wir haben untereinander diskutiert, viele wollten nicht auflaufen, eigentlich alle. Aber wir konnten nichts machen, es wurde so entschieden. Wir waren gezwungen, das Spiel zu absolvieren."

Ousmane Dembele im Steckbrief