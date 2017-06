BVB: Guerreiro heiß begehrt

Erlebe

deinen Sport

live CSL Sa 13:35 Tianjin Teda -

Guangzhou R&F Segunda División Sa 21:00 Getafe -

Teneriffa (Finale Rückspiel) Serie A So 00:00 Santos -

Recife J1 League So 12:00 Tosu -

Urawa CSL So 13:35 Guangzhou -

Hebei Serie A So 21:00 Gremio -

Corinthians Serie A So 21:00 Ponte Preta -

Palmeiras Serie A So 23:30 Bahia -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Chapecoense -

Atlético Mineiro J1 League Sa 12:00 Kawasaki -

Kobe CSL Sa 13:35 Jiangsu Suning -

Shanghai SIPG Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Eskilstuna CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Serie A So 21:00 Flamengo -

Sao Paulo Serie A Di 01:00 Fluminense -

Chapecoense J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa

Europameister Raphael Guerreiro von Borussia Dortmund wird offenbar von Manchester City und Paris Saint-Germain umworben. Wie Le Parisien berichtet, wollen die Pariser mit dem Portugiesen den Abgang Maxwells kompensieren und Konkurrenzkampf für Layvin Kurzawa erzeugen. Auch die Skyblues wollen sich auf den Außenverteidiger-Positionen verstärken.

Bei Guerreiro, der auch im zentralen Mittelfeld spielen kann, soll bereits Antero Henrique, der neue Sportdirektor des französischen Hauptstadtklubs, vorgefühlt haben.

Der Vertrag des Portugiesen beim BVB läuft bis 2020. Guerreiro konnte in seiner ersten und bisher einzigen Saison in Schwarz-Gelb überzeugen und verbuchte in 24 Bundesliga-Spielen sechs Treffer und sechs Assists.