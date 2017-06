Alle Infos zur Bundesliga-Saison 2017/18

Samstag, 03.06.2017

Die Bundesliga geht in ihre 55. Saison

Wann startet die Bundesliga-Saison 2017/18?

Die 55. Saison der Bundesliga startet am Wochenende vom 18. auf den 20. August. Das Eröffnungsspiel findet dabei traditionell am Freitag, 18. August, um 20.30 Uhr statt. Dabei bestreitet der deutsche Meister der Saison 2016/17, der FC Bayern München, ein Heimspiel. Der Gegner steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest.

Welche wichtigen Daten gibt es in der Bundesliga-Saison 2017/18?

Neben dem Saisonstart am 18. August sind der Beginn der Winterpause, der Beginn der Rückrunde sowie der letzte Spieltag wichtige Daten der Bundesliga-Saison 2017/18. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat hierfür einen Rahmenkalender der Saison 2017/18 veröffentlicht.

Datum Event 18. August 2017 Saisonstart 18. Dezember 2017 Beginn Winterpause 12. Januar 2018 Beginn Rückrunde 12. Mai 2018 34. Spieltag der Saison 2017/18

Welche Anstoßzeiten gibt es in der Bundesliga-Saison 2017/18?

In der Saison 2017/18 müssen sich die Fans auf insgesamt drei neue Anstoßzeiten einstellen. Das späte Sonntagsspiel findet nicht mehr um 17.30 Uhr, sondern künftig um 18.00 Uhr statt. Außerdem finden über die Saison verteilt je fünf Spiele am Montagabend (20.30 Uhr) sowie am frühen Sonntagmittag (13.30 Uhr) statt.

Tag Anstoßzeit Zeitraum Freitag 20.30 Uhr Ganze Saison Samstag 15.30 Uhr Ganze Saison Samstag 18.30 Uhr Ganze Saison Sonntag 13.30 Uhr 5x in der Saison Sonntag 15.30 Uhr Ganze Saison Sonntag 18.00 Uhr Ganze Saison Montag 20.30 Uhr 5x in der Saison

Wer hat die TV-Rechte für die Bundesliga-Saison 2017/18?

Fußball-Fans müssen sich zur Saison 2017/18 auf einige Änderungen bei den Bundesliga-Übertragungen einstellen. So hat der Pay-TV-Sender Sky nicht mehr die exklusiven Rechte für die Live-Übertragung aller Bundesliga-Spiele. Diese muss sich der Sender künftig mit Discovery-Tochter Eurosport teilen. Allerdings überträgt Eurosport nur auf den Pay-TV-Kanälen und nicht im Free-TV. Eurosport wird in der kommenden Saison alle Freitagsspiele, alle Montagsspiele sowie die Sonntagsspiele um 13.30 Uhr auf einem seiner Pay-TV-Sender zeigen.

Zudem überträgt das ZDF die Eröffnungsspiele von Hin- und Rückrunde sowie ein Spiel des 17. Spieltags live im Free-TV. Zusammenfassungen gibt es wie bisher gewohnt in der Sportschau (ARD), im aktuellen Sportstudio (ZDF) sowie auf Sport1. Zusätzlich wird auch RTL Nitro Zusammenfassungen des Spieltags zeigen. Auch Streamingdienst DAZN wird Bewegtbilder von der Bundesliga zeigen. Bereits ab 40 Minuten nach Abpfiff darf das Portal Zusammenschnitte der Spiele präsentieren. DAZN kann für 9,99 Euro im Monat gebucht werden, der erste Monat ist gratis. Das Angebot kann auf verschiedenen mobilen Endgeräten abgerufen werden, darunter per AppleTV, PlayStation4 oder diversen SmartTVs.

Live-Übertragungen im TV:

Tag Zeit Free-TV Pay-TV Freitag 20.30 Uhr ZDF (Eröffnungsspiele Hin- und Rückrunde) Eurosport Samstag 15.30 Uhr - Sky Samstag 18.30 Uhr - Sky Sonntag 13.30 Uhr - Eurosport Sonntag 15.30 Uhr - Sky Sonntag 18.00 Uhr - Sky 15.-17. 12. unbekannt ZDF (ein Spiel am 17. Spieltag) Sky oder Eurosport Relegation unbekannt (wohl 20.30 Uhr) - Eurosport

Zusammenfassungen im TV:

Tag Free-TV Pay-TV Online Freitag - Eurosport DAZN Samstag ARD, ZDF Sky, Eurosport DAZN Sonntag ARD, ZDF, Sport1 Sky, Eurosport DAZN Montag RTL Nitro - DAZN

Wer hat die Online-Rechte für die Bundesliga-Saison 2017/18?

Die Online-Rechte der Bundesliga teilen sich ebenfalls Sky und Eurosport. Dabei gibt es allerdings eine unterschiedliche Herangehensweise. Ist ein Sky-Abo vorhanden, kann mit den Zugangsdaten online am Computer oder auf den mobilen Endgeräten mittels SkyGo Bundesliga-Fußball ohne weitere Kosten genossen werden.

Anders ist die Handhabung von Eurosport. Um die entsprechenden Bundesliga-Partien via Internet sehen zu können, muss ein Konto beim sogenannten Eurosport-Player eröffnet werden. Der Monatsbeitrag beträgt 6,99 Euro, ein Jahresabo kostet 59,99 Euro. Allerdings ist es auch vorstellbar, dass es ein spezielles Bundesliga-Paket innerhalb des Eurosport-Players eingeführt wird. In einem solchen könnte dann ein Fixbetrag für die entsprechenden Spiele ohne weitere Kosten verlangt werden. Ob es ein solches Paket geben wird, ist allerdings noch offen.

Wer hat die Audio-Rechte für die Bundesliga-Saison 2017/18?

Die Audio-Rechte für UKW-Radios liegen wie schon in den vergangenen Jahren bei der ARD. Diese berichtet über die verschiedenen regionalen Radio-Sender live aus den Stadien und bietet am Samstag auch eine Konferenz an.

Online hat sich Amazon die Rechte für das Webradio gesichert und damit Sport1 ausgestochen. Amazon überträgt alle 615 Spiele live an Amazon-Prime-Kunden. Der Genuss via Webradio ist also kostenpflichtig.

Art Anbieter Kostenpflichtig UKW ARD (inklusive dritte Programme) Nein Webradio Amazon Ja

Welche Teams spielen in der Bundesliga-Saison 2017/18?

Wie für die Bundesliga üblich spielen auch in der Saison 2017/18 18 Mannschaften in der Bundesliga. Der VfL Wolfsburg schaffte erst in der Relegation gegen Eintracht Braunschweig den Klassenerhalt. Aus der 2. Bundesliga sind der VfB Stuttgart und Hannover 96 nur ein Jahr nach dem Abstieg wieder in die Bundesliga aufgestiegen.

Vereine FC Bayern München RB Leipzig Borussia Dortmund 1899 Hoffenheim 1. FC Köln Hertha BSC SC Freiburg Werder Bremen Borussia Mönchengladbach Schalke 04 Eintracht Frankfurt Bayer Leverkusen FC Augsburg Hamburger SV FSV Mainz 05 VfL Wolfsburg VfB Stuttgart Hannover 96

Welche Bundesliga-Teams spielen in der Saison 2017/18 international?

Verein Wettbewerb FC Bayern München Champions League RB Leipzig Champions League Borussia Dortmund Champions League 1899 Hoffenheim Champions-League-Qualifikation 1. FC Köln Europa League Hertha BSC Europa League SC Freiburg Europa-League-Qualifikation

Alle Daten zur Bundesliga