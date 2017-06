Wer zeigt die Bundesliga-Saison 2017/18?

Samstag, 10.06.2017

Welche Anstoßzeiten gibt es in der Bundesliga-Saison 2017/18?

Die Fußballfans müssen sich zur neuen Bundesliga-Saison (Saisonstart 18. August) auf neue Anstoßzeiten einstellen. Das späte Sonntagspiel wird künftig nicht mehr um 17.30 Uhr angepfiffen, sondern startet nun erst um 18 Uhr.

Zudem wird an fünf Spieltagen eine Partie vom Samstag auf den Sonntagmittag verschoben und um 13.30 Uhr ausgetragen. Damit sollen die Europa-League-Teilnehmer entlastet werden. Darüber hinaus werden über die Saison hinweg insgesamt fünf Spiele am Montagabend um 20.30 Uhr ausgetragen.

Ansonsten bleibt alles beim Alten. Freitags wird der jeweilige Spieltag mit einer Partie um 20.30 Uhr eröffnet, samstags wird um 15.30 Uhr sowie zum Top-Spiel um 18.30 Uhr angepfiffen. Sonntags wird um 15.30 Uhr Fußball gespielt.

Wer zeigt die Bundesliga 2017/18 live im Pay-TV?

Anders als in den Jahren zuvor zeigt der Pay-TV-Sender Sky nicht mehr alle Bundesliga-Spiele live und exklusiv, sondern muss sich die Übertragungsrechte von nun an mit Eurosport teilen.

Der Tochtersender des Discovery Channels zeigt jetzt die 30 Freitagabend-Spiele der Bundesliga sowie die je fünf Partien am Sonntagmittag und am Montagabend. Dazu gibt es die Relegationsspiele der Bundesliga und 2. Liga und den Supercup auf Eurosport zu sehen.

Um die genannten Partien im Fernsehen zu zeigen, plant Eurosport wohl einen eigens dafür optimierten TV-Sender ins Leben zu rufen. Ein entsprechender Antrag ist offenbar bereits gestellt. Misslingt dieser Versuch, müsste wohl auf den Eurosport-Player zurückgegriffen werden (siehe unten).

Die restlichen Live-Partien überträgt wie gehabt Sky als Einzelspiel oder in der Konferenz.

Wie viel kostet das Bundesliga-Angebot von Sky und Eurosport?

Derzeit (Stand: Juni 2017) ist das Bundesliga-Paket bei Sky ab 19,99 Euro pro Monat erhältlich. Bei Eurosport stehen die exakten Kosten noch nicht fest.

Wer zeigt die Bundesliga 2017/18 live im Free-TV?

Ab der neuen Saison zeigt das ZDF die einzigen Live-Spiele der Fußballbundesliga im Free-TV. Bis zuletzt oblag diese Aufgabe der ARD.

Das Zweite Deutsche Fernsehen überträgt damit den Saisonauftakt am 18. August, ein Spiel des 17. Spieltags und den Rückrundenstart am 18. Spieltag sowie die Relegationsspiele der 1. und 2. Bundesliga. Zudem ist der Supercup, den der FC Bayern München (Deutscher Meister) und Borussia Dortmund (DFB-Pokalsieger) am 5. August austragen, im ZDF zu sehen.

Live-Übertragungen der Bundesliga 2017/18 im TV im Überblick

(Spiel-)Tag Anpfiff Pay-TV Free-TV Freitag 20.30 Uhr Eurosport ZDF (1. und 18. Spieltag) Samstag 15.30 Uhr Sky - Samstag 18.30 Uhr Sky - Sonntag 13.30 Uhr Eurosport - Sonntag 15.30 Uhr Sky - Sonntag 18.00 Uhr Sky - Montag 20.30 Uhr Eurosport - 17. Spieltag unbekannt Sky oder Eurosport ZDF ein Spiel Relegation wsl. 20.30 Uhr Eurosport ZDF

Wer zeigt die Bundesliga 2017/18 online im Livestream?

Sky-Kunden können die von Sky übertragenen Spiele über die Kunden-Zugangsdaten via SkyGo online am Computer oder auf einem mobilen Endgerät live verfolgen - für letztere gibt es im App Store von Apple bzw. im Google Play Store für Android-Geräte die SkyGo-App. Einen Aufpreis verlangt der Anbieter für diesen Dienst nicht.

Eurosport bietet seine Spiele im Eurosport-Player an. Dieser kostet im Monat 6,99 Euro oder aber im Jahresabo 59,99 Euro.

Die Partien, die im Free-TV auf ZDF zu sehen sind, laufen zeitgleich auch online im ZDF-Live-TV.

Läuft die Bundesliga 2017/18 im Live-Radio?

Ja. Für die kostenlose UKW-Frequenz zeigt sich die ARD mit ihren Regionalprogrammen wie gewohnt zuständig. Es wird live aus den Stadien berichtet, auch eine Konferenz ist hörbar.

Kostenpflichtig hingegen ist das Webradio von Amazon, welches sich die Rechte gesichert und gegen Sport1 durchgesetzt hat. Das amerikanische Unternehmen betritt damit Neuland, trumpft aber mit 615 Livespielen in der Saison 17/18 auf. Notwendig für die Nutzung des Angebots ist Amazon-Prime-Konto, welches ab 8,99 Euro monatlich erhältlich ist.

Wer zeigt Zusammenfassungen der Bundesligaspiele 2017/18?

Bereits 40 Minuten nach Abpfiff liefert das Sport-Streamingportal DAZN Zusammenfassungen der Spiele der 1. und 2. Bundesliga online. Das "Netflix des Sports" ist im ersten Monat kostenlos und danach für eine monatliche Gebühr von 9,99 Euro erhältlich.

Empfangbar ist DAZN auf jedem PC und Mac oder auch per App auf iOS- und Android-Smartphones sowie übers Tablet und die PS4. Neuerdings ist das Programm auch über Apple TV verfügbar, ebenso kompatibel ist der Dienst mit Google Chromecast, Amazon Fire-TV und Co. Hier kannst Du dich ganz einfach neu bei DAZN anmelden.

Im TV zeigt die ARD mit ihrer "Sportschau" und das ZDF mit seinem "Aktuellen Sportstudio" wie gewohnt die Zusammenfassungen der Spiele. Sonntags gibt es auf Sport1 Highlights zu sehen, neu sind darüber hinaus Zusammenfassungen der Spiele auf RTL Nitro.