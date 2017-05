Poulsen: Kimmich-Rückkehr wäre ein Traum

Sonntag, 14.05.2017

"Es wäre auf jeden Fall ein Traum, wieder mit Joshua Kimmich zusammenzuspielen", sagte Poulsen. Gefragt, ob das eher wieder in Leipzig oder doch in München bei den Bayern klappen könnte, antwortete er: "Kimmich ist hier herzlich willkommen."

Auch auf die anstehende Champions-League-Saison mit den Bullen wurde gesprochen. Wenn sich der Stürmer einen Gegner aussuchen dürfte, hätte er einen klaren Wunsch. "Ich würde gerne in Liverpool spielen. An der Anfield Road", so Poulsen: "Aber die müssen sich noch qualifizieren."

Weiter ist Poulsen der Ansicht, dass sich der Europapokal-Neuling vor keinem Gegner verstecken braucht: "Wir haben keine Angst, dass wir alt aussehen. Wir wollen unser Spiel genauso weiter durchziehen. Auch in der Champions League. Ich denke, dass Leipzig nichts anders machen wird."

Yussuf Poulsen im Steckbrief