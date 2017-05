Wiedwald setzt Bremen unter Druck

Montag, 29.05.2017

"Es wäre schade. Bekanntlich habe ich große Sympathien für den Klub, aber ich muss auch an meine Karriere denken", stellt Wiedwald im Gespräch mit der Bild klar. Der Torhüter fordert eine Garantie, auch in der Zukunft die Nummer eins zu bleiben.

So sagt der 27-Jährige: " Ich will die Perspektive sehen, hier weiter die Nr. 1 zu sein. Mein Ziel ist zu spielen und nicht künftig auf der Bank zu sitzen." Sollte das nicht klappen, so droht Wiedwald, gäbe es Alternativen: "Mir liegen Anfragen aus dem Ausland vor."

Bereits in den nächsten "ein, zwei Wochen" will der Torhüter eine endgültige Entscheidung. Argumente hat er wohl genug: "Ich bin sehr stolz auf mich und auf das, was ich in der Rückrunde geleistet habe. Ich habe meinen Anteil an den Punkten, an der tollen Serie."

Felix Wiedwald im Steckbrief