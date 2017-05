SVW: Verlängerung mit Nouri vor Abschluss

Mittwoch, 03.05.2017

Nouri hat Werder mit einer starken Serie auf Rang sechs geführt, im Duell in Köln wollen die Hanseaten ihre Chancen auf eine Teilnahme an der Europa League weiter vergrößern. "Natürlich wollen wir die Position verteidigen und nach Möglichkeit verbessern", sagte Zlatko Junuzovic: "Wir alle haben es in der eigenen Hand."

Zum neuen Saisonziel will Nouri, der auch wieder auf den zuletzt angeschlagenen Claudio Pizarro setzen kann, die Teilnahme am Europacup zwar nicht erklären.

Doch der 37-Jährige sagte mit einem Augenzwinkern: "Ich habe nichts gegen das Wort Europa, ich bin ja nicht die AfD."

