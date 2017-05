Wölfe und Milan über Rodriguez-Wechsel einig

Samstag, 13.05.2017

Wie die Bild berichtet, erzielten die beiden Vereine in der Nacht auf Freitag eine Übereinkunft im Ablösepoker um den 24-jährigen Linksverteidiger. Demnach überweisen die Rossoneri 18 Millionen Euro in die Autostadt, bis zu drei Millionen können an Nachzahlungen dazukommen.

Bereits am Montag waren seine Berater Gianluca Di Domenico und Roger Wittmann beim Verlassen der Geschäftsstelle der Mailänder gesehen worden. Der Vertrag des 45-maligen Nationalspielers bei den Wölfen war ursprünglich bis 2019 datiert.

Rodriguez wechselte im Winter 2012 für 8,5 Millionen Euro vom FC Zürich zum deutschen Meister von 2009.

Ricardo Rodriguez im Steckbrief