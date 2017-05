Ausstiegsklausel: Terodde nach Gladbach?

Sonntag, 21.05.2017

Simon Terodde ist einem Bericht der Bild am Sonntag zufolge das Objekt der Begierde am Niederrhein.

Weiter heißt es, der Stürmer des VfB Stuttgart besitze eine Ausstiegsklausel in nicht genannnter Höhe, die sowohl Gladbach als auch Erzrivale Köln bereit sind, zu ziehen. Die Borussia habe in diesem Kampf jedoch die Nase vorn.

Mit 23 Treffern in 31 Partien trägt Terodde einen maßgeblichen Anteil an der wahrscheinlichen Rückkehr des VfB in die Bundesliga.

Simon Terodde im Steckbrief