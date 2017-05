Delaney: "Champions League kommt zu früh"

Mittwoch, 03.05.2017

"Ganz ehrlich: Ich hätte nie daran gedacht, dass wir um Europa spielen. Das ist großartig", sagt Delaney. Bremen drehte in der Rückrunde plötzlich auf und machte sich aus dem Abstiegskampf auf in Richtung Europa League. Dennoch merkt der Däne an: "Ich glaubte, dass wir erst im nächsten Jahr stabil sein werden."

Er ist der Meinung, dass es "einfach dumm" wäre, nicht an Europa zu glauben. Dennoch ginge es so oder so darum, die Saison positiv ausklingen zu lassen: "Wir sehen es als Ziel, das wir packen können. Aber es ist nicht das Ende der Welt, wenn wir es nicht erreichen."

Hinsichtlich der nächsten Saison sagt er: "Wenn wir auf Platz 6 oder 5 landen, müssen wir in der neuen Saison ganz schön gut performen. Die Champions League kommt ein bisschen früh", sagt der 25-jährige Mittelfeldspieler.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Mitverantwortlich für den Aufschwung ist unter anderem Max Kruse. "Eben sagte er mir, dass er im April besser war als Messi", erzählt Delaney. Man bemühe sich im Kader jedoch darum "ihn auf dem Boden" zu halten, meint er scherzend: "Er ist sehr selbstbewusst."

Thomas Delaney im Steckbrief