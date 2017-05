Kreuzbandriss bei Werder-Stürmer Eilers

Mittwoch, 17.05.2017

"Die Diagnose hat uns alle tief getroffen. Und gerade für Justin war es natürlich ein Schock", sagte Sportchef Frank Baumann: "Erst im Januar konnte er nach langer Verletzungspause erstmals mit der Mannschaft regelmäßig trainieren und fand über die U23 zuletzt langsam zu seiner Form zurück."

Eilers wird bereits am Donnerstag in Straubing operiert und anschließend mit der Reha beginnen. Der frühere Dresdner kommt aufgrund einer Hüftverletzung und einer Leisten-OP in dieser Saison nur auf zehn Einsätze in der 3. Liga.

Justin Eilers im Steckbrief