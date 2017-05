Kehl: BVB-Pokalsieg Grund für FCB-Angriff

Freitag, 12.05.2017

"Wir hatten nie das Gefühl, dass wir dieses Spiel verlieren könnten", sagt Kehl in der Bild. Der ehemalige Mittelfeldspieler erinnert sich: "Wir haben uns schon in einen Rausch gespielt. Wir sind super reingekommen, haben das Spiel von Anfang an dominiert."

Robert Lewandowski entschied die Partie am 12. Mai 2012 zugunsten des BVB. Inzwischen spielt er im Süden. "Mir war schon bewusst, dass die Bayern in dieser Lage extrem zurückschlagen werden. Das haben sie dann auch gemacht", glaubt Kehl.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Für ihn war die 2:5-Niederlage der Bayern im Pokalfinale "der Startschuss für den großen Angriff". Die Bayern holten in der Folge Mario Götze, Lewandowski und schließlich Mats Hummels. Borussia Dortmund blieb seitdem ohne nationalen Titel.

Sebastian Kehl im Steckbrief