Goretzka dementiert Wechsel: "Alles falsch"

Mittwoch, 24.05.2017

"Ich möchte nur ganz kurz zu den Meldungen in den Medien Stellung nehmen. Es gibt Gerüchte, Vermutungen, Spekulationen - ich kann euch sagen, dass alles Veröffentlichte falsch ist", schreibt der Nationalspieler und ergänzt: "Die Fakten werde ich liefern, wenn wirklich Entscheidungen gefallen sind."

Goretzka kam in der abgelaufenen Saison in 41 Pflichtspielen für die Königsblauen zum Einsatz. Am Ende standen acht Treffer sowie sechs Vorlagen zu Buche.

Leon Goretzka im Steckbrief