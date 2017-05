Medien: Milan mit Rodriguez einig

Montag, 08.05.2017

Demnach sollen die Rossoneri am Montag mit Rodriguez' Berater gesprochen haben und alle finanziellen Fragen geklärt haben.

In den kommenden Tagen will der Serie-A-Klub dann mit dem VfL Wolfsburg in Kontakt treten. Der Schweizer Nationalspieler steht noch bis 2019 bei den Niedersachsen unter Vertrag, kann aber wohl für eine festgeschriebene Ablösesumme von 22,5 Millionen Euro frühzeitig gehen.

Rodriguez wechselte 2012 von Zürich zu den Wölfen. In dieser Saison hat er 24 Bundesliga-Spiele bestritten, aktuell laboriert er an einer Sprunggelenksverletzung. Zuletzt wurde Rodriguez auch unter anderem mit Paris St. Germain, Inter Mailand und dem SSC Neapel in Verbindung gebracht worden.

Ricardo Rodriguez im Steckbrief