Rene Adler: "War immer Fan der Premier League"

Mittwoch, 31.05.2017

"Ich war schon immer ein Fan der Premier League, weil sie physisch sehr stark ist", sagte Adler im Gespräch mit Sport1. "Es ist aber nicht so, dass ich mich darauf versteifen würde. Das Ausland ist reizvoll, aber auch in Deutschland zu bleiben, kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, wenn man da offen ist, wird sich der richtige Klub finden."

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Ich werde jetzt ganz offen an dieses Thema rangehen", fügte der Tormann an. "Ich habe eine Tür bewusst zugemacht. Erst dann ergeben sich neue Möglichkeiten. Daran glaube ich fest im Leben. Ich habe Selbstvertrauen in mich und meine Leistungsfähigkeit."

Adler stand fünf Jahre beim HSV unter Vertrag. Der Keeper absolvierte 117 Bundesliga-Spiele für den Klub und konnte 24 dieser Partien mit einer weißen Weste beenden.

Rene Adler im Steckbrief