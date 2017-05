BVB: Rauball schlägt sich auf Seiten Watzkes

Montag, 08.05.2017

Ein Dissens besteht zwischen Watzke und Tuchel. Das verriert Ersterer kürzlich in einem Interview und brachte damit einen öffentlichen Konflikt ins Rollen. Tuchel bemängelte seinerseits, an der Entscheidung zur Neuansetzung des Hinspiels in der Champions League gegen den AS Monaco nicht beteiligt gewesen zu sein.

Rauball meldet sich in der Bild. "Die Entscheidung, das Spiel am Tag nach dem Anschlag stattfinden zu lassen, hat Hans-Joachim Watzke nicht alleine getroffen. Ich war im Krisenstab mit dabei und habe alles mitgetragen", nimmt er Watzke aus der alleinigen Schusslinie.

Er ergänzt: "Die ersten Informationen, die wir vom Anschlagsort hatten, waren, dass alles relativ glimpflich ausgegangen war. Die Schwere der Verletzung von Marc Bartra hat sich erst am Abend gezeigt." Dementsprechend hatte man sich dazu entschieden, am nächsten Abend zu spielen.

Laut Rauball war es "am Folgetag" allen Beteiligten möglich, sich gegen die Neuansetzung auszusprechen. Auch dem Trainer, wie er betont: "Ein solcher Wunsch ist nicht an uns herangetragen worden." Dementsprechend sei die Kritik am Geschäftsführer des BVB nicht berechtigt.

"Er hat jahrelang bewiesen, dass er in schwierigen Situationen nicht an sich, sondern nur an den BVB denkt. Dieses Vertrauen in ihn sollte man schon haben", stellt Rauball seine Meinung dar. Zahlreiche Medien spekulieren nun über die Zukunft von Tuchel. Dieser hat noch einen Vertrag bis Sommer 2018.

