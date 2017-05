Tauscht Leipzig Bruno gegen Sowah?

Mittwoch, 10.05.2017

Bruno, derzeit an Anderlecht verliehen, könnte demnach in der Jupiler Pro League bleiben. Der 23-Jährige würde damit den Weg frei machen für Anderlechts 19-jährigen Rechtsverteidiger Sowah. Die Spieler könnten, so Het Nieuwsblad, miteinander verrechnet werden.

Bruno konnte sich in Belgien einspielen und absolvierte 36 Einsätze im Laufe der Saison. "Momentan wollen wir die Kaufoption ziehen. Er ist hier gerne und entwickelt sich gut", sagte Manager Herman van Holsbeeck bereits im März.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Auf der anderen Seite würde sich Leipzig wohl über den jungen Sowah freuen. Dieser kam erst im Januar 2016 nach Belgien, konnte dort aber in Reserve und erster Mannschaft überzeugen. Er ist derzeit noch bis 2019 gebunden - genauso wie Bruno.

Alle News zu RB Leipzig im Überblick