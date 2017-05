Medien: Nächster Salzburger für Leipzig

Montag, 29.05.2017

Wie die Zeitung Österreich verkündet, ist sich RB Leipzig mit Lazaro über einen Wechsel einig. Der 21-jährige Flügelspieler soll demnach Salzburg nach sechs Jahren den Rücken kehren und in die deutsche Bundesliga wechseln.

Das Budget von RB Salzburg wurde durch ein größeres Engagement von Red Bull in Leipzig auf etwa 45 Millionen Euro abgesenkt. Das bedeutet Einsparungen in Österreich und Investitionen in Deutschland. Dementsprechend, so der Bericht, zieht es Leistungsträger von Salzburg nach Leipzig.

Ramalho zurück nach Salzburg?

Der kicker berichtete bereits von einer Einigung im Fall Konrad Laimer, gleiches gilt wohl auch für Lazaro. Dieser kam in der beendeten Saison in 45 Spielen zum Einsatz und verbuchte dabei sechs Tore. Unter anderem gelang ihm der entscheidende Treffer zur Meisterschaft.

Kicker und Österreich sind sich derweil einig, dass Salzburg an einer Rückkehr von Andre Ramalho arbeitet. Der zentrale Mittelfeldspieler oder Innenverteidiger soll demnächst Bayer Leverkusen verlassen und nach Österreich zurückkehren.

Valentino Lazaro im Steckbrief