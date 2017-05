Rangnick sagt Kimmich große Karriere voraus

Samstag, 13.05.2017

"Wenn er sich in den nächsten Jahren weiter so entwickelt, kann er einmal die Position des Kapitäns einnehmen. Er bringt von seiner Persönlichkeitsstruktur alles mit, um Kapitän zu sein," sagte Rangnick im Sportbuzzer Fan-Talk 3.0. Nachdem er bei seinem Jugendverein VfB Stuttgart aussortiert worden war, wechselte er zu RB Leipzig und wurde nur zwei Jahre später Stammspieler beim FC Bayern München und in der Nationalmannschaft.

"So eine Geschichte habe ich wirklich noch nie erlebt", resümierte der 58-Jährige. Obwohl Kimmich beim FCB unter Trainer Carlo Ancelotti oft nur Ersatz ist, glaubt Rangnick nicht an eine Rückkehr nach Leipzig.

Joshua Kimmich im Steckbrief