Medien: Leipzig verhandelt mit City-Stürmer

Dienstag, 16.05.2017

Wie die Bild berichtet, steht Sancho seit geraumer Zeit im Fokus von Sportdirektor Ralf Rangnick. Demnach hätten bereits Anfang April erste Gespräche vor Ort in Leipzig stattgefunden. Die Berater Sanchos sollen zu Gast gewesen sein und sich ein Bild von der Infrastruktur gemacht haben.

Der 17-jährige Stürmer spielt derzeit bei der U17-Europameisterschaft für England. In der laufenden Saison kam er vor allem in der U18 Premier League für die Citizens zum Einsatz. In elf Spielen gelangen ihm dabei neun Tore, auch in der Youth League traf er doppelt.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Sancho kann auf beiden Flügeln spielen, half bereits bei der U19 aus und trainierte unregelmäßig mit den Profis von Pep Guardiola. Seine letzte Vertragsverlängerung erfolgte im Sommer 2016, derzeit ist Sancho noch bis 2020 an den Verein gebunden.

Jadon Sancho im Steckbrief