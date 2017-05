249. BL-Sieg: Lahm setzt weiteren Meilenstein

Sonntag, 14.05.2017

Nur Oliver Kahn (310) und Manfred Kaltz (291) haben noch mehr Erfolge in der höchsten deutschen Spielklasse eingefahren. Lahm liegt aktuell gleichauf mit Sepp Maier und Lothar Matthäus.

Für diesen Erfolg musste Lahm mit den Bayern aber hart kämpfen, lange Zeit sah Leipzig wie der sichere Sieger aus. "Es ging hin und her. Wenn man keine Balance hat zwischen Abwehr und Angriff, dann schaut so ein Spiel so aus", sagte Lahm. "Für die Zuschauer sicher etwas Schönes, nicht für uns, die davon leben, dass wir sehr strukturiert Fußball spielen, über Ballbesitz kommen, kompakt und aggressiv verteidigen. Aber man hat hinten raus gemerkt, dass wir das Spiel unbedingt noch drehen wollten."

Philipp Lahm: Letztes Spiel gegen Freiburg

Am 34. Spieltag bestreitet Lahm sein letztes Bundesligaspiel im Heimspiel gegen den SC Freiburg, danach wird er nach knapp 14 Jahren seine Karriere beenden.

Lahm gewann in seiner Laufbahn acht Deutsche Meisterschaften (geteilter Rekord), sechs Mal den DFB-Pokal und einmal die Champions League. Dazu führte er als Kapitän die deutsche Nationalmannschaft 2014 zum WM-Titel in Brasilien.

Die Liste der Spieler mit den meisten Bundesliga-Siegen:

Rang Spieler Siege Spiele 1 Kahn, Oliver 310 557 2 Kaltz, Manfred 291 581 3 Lahm, Philipp 249 384 3 Matthäus, Lothar 249 464 3 Maier, Sepp 249 473 6 Reuter, Stefan 238 502 7 Votava, Miroslav 237 546 8 Beckenbauer, Franz 235 424 9 Fichtel, Klaus 232 552 9 Pizarro, Claudio 232 430 9 Müller, Gerd 232 427 12 Augenthaler, Klaus 228 404 13 Körbel, Karl-Heinz 227 602 13 Fischer, Klaus 227 535 15 Stein, Ulrich 223 512 16 Neuer, Manuel 222 343 16 Schweinsteiger, Bastian 222 342 18 Schwarzenbeck, Hans-Georg 219 416 19 Immel, Eike 218 534 20 Jakobs, Ditmar 216 493

Philipp Lahm im Steckbrief