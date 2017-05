Bittencourt: "Leverkusen gefühlt ein Heimspiel"

Donnerstag, 11.05.2017

Nach etlichen Jahre Abstinenz könnte der 1. FC Köln in der kommenden Saison wieder international spielen. Derzeit steht der FC auf Rang sieben, der bei einem Dortmunder Pokal zu Europa berechtigen würde.

Bittencourt sagt dazu im kicker: "Wir haben es immer noch in der Hand, trotz einer schwierigen Saison mit den vielen Verletzten. Die Enttäuschung würde zunächst wahrscheinlich groß sein. Aber der Respekt vor der Leistung über die gesamte Saison wäre am Ende größer."

Der Ex-Dortmunder fügt vor der Partie in Leverkusen am Samstag an: "Wir haben gewissermaßen jetzt zwei Heimspiele. Leverkusen ist mit der Unterstützung der FC-Fans im Stadion gefühlt ja immer so ein bisschen ein Heimspiel."

Während die meisten Kölner Anhänger die Partien gegen Mönchengladbach als das wahre Derby ansehen, ist auch die Begegnung gegen Bayer ein Derby für Bittencourt: "Klar ist es ein Derby. Die Städte grenzen aneinander, wir fahren nur ein paar Minuten. Und eines ist klar: Auch wenn es ein kleines Derby ist - verlieren will das keiner."

Köln profitiert von Konkurrenz

Kölns gute Platzierung ist für den 22-Jährigen auch nicht das Resultat schwächelnder Konkurrenz: "Ganz sicher nicht. Wenn ich höre, so leicht wie in dieser Saison sei es selten gewesen, vorne zu landen, dann frage ich mich: Warum sind diese Klubs dann so weit hinten gelandet? So leicht kann es nicht gewesen sein. Wir waren vielleicht einfach gut."

Dass Bittencourt im Saisonendspurt wieder auf ausreichend Spielminuten kommt, verdankt er einer persönlichen Weiterentwicklung - und seinem Trainer Peter Stöger: "Für mich selbst weiß ich, dass ich mich im Vergleich zum vergangenen Jahr weiterentwickelt habe. Das ist das, was ich von mir erwarte. Da kommt mir zugute, dass ich mit Peter Stöger einen Trainer habe, der genau weiß, wie er mit mir umgehen muss. Dieses Vertrauen ist nicht normal. Ich kann ihm nicht genug danken. Ich kann nur richtig fit werden, wenn ich spiele. Und es ist nicht selbstverständlich, dass ein lange verletzter Spieler sofort wieder das Vertrauen bekommt."

Bittencourt kam in dieser Spielzeit auf lediglich 14 Einsätze, dabei erzielte er drei Tore. Sein Vertrag in Köln läuft noch bis 2021.

Leonardo Bittencourt im Steckbrief