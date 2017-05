Goretzka: "S04? Keine intensiven Gespräche"

Dienstag, 02.05.2017

Bis 2018 ist Goretzka noch in Gelsenkirchen unter Vertrag. Sollte Schalke Ablöse einnehmen wollen, bleibt nicht mehr viel Zeit für einen Transfer. Sportdirektor Christian Heidel kämpft dementsprechend um eine Verlängeurng mit dem jungen Mittelfeldspieler.

Der 22-Jährige steigt jedoch nicht in den Tenor von Heidel ein. Er bleibt hingegen ruhig: "Ich denke, er hat seinen Standpunkt relativ klar gemacht. Ich kann aber immer noch nicht mehr sagen. Wir haben bisher keine intensiven Gespräche geführt."

Intern, so die Bild, soll Trainer Markus Weinzierl der Mannschaft versprochen haben, dass Goretzka auf Schalke bleibt. Der Mittelfeldspieler kam in einer wechselhaften Saison von S04 in 27 Liga-Einsätzen zum Zug und erzielte dabei fünf Tore.

