Heidel redet sich in Rage: "Dummes Zeug"

Samstag, 13.05.2017

"Das ist dummes Zeug, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das vorhin gehört. Ich finde das nicht okay, wenn Sky eine Stunde vor einem Spiel so eine Meldung raushaut, die völlig ohne Boden ist. Ich muss das wirklich so deutlich sagen."

Der Sender hatte zuvor berichtet, dass sich der Wechsel von Goretzka zum deutschen Rekordmeister konkretisiere und berief sich dabei auf eine "verlässliche Quelle".

Heidel dementierte dies vehement: "Der FC Bayern hat überhaupt keinen Kontakt zum FC Schalke bislang aufgenommen. Ich habe sehr gute Gespräche mit Leon Goretzka geführt, was nicht bedeutet, dass er den Vertrag verlängert. Aber sich eine Stunde vorher hinzustellen und quasi einen Wechsel zum FC Bayern als perfekt zu vermelden, das gehört sich nicht."

Wütend führte der 53-Jährige die Meldung ad absurdum: "Rufen Sie doch mal den Hausmeister von Juventus Turin an. Der hat bestimmt die Information, dass er zu Juventus wechselt. Das ist einfach ohne jeglichen Boden."

