Goretzka: "Werde mir den Arsch aufreißen"

Dienstag, 09.05.2017

Der FC Schalke 04 kriselt durch die Saison, Leon Goretzka will zumindest im letzten Heimspiel der Saison Sympathien zurückgewinnen. Er denkt dabei auch an Klaas-Jan Huntelaar.

"Ich für meinen Teil werde mir den Arsch aufreißen, damit sie einen geilen Abschied haben", gibt Goretzka vor dem letzten Spiel für 16/17 in der Veltins-Arena an. Gegner ist der Hamburger SV, der mit allen Mitteln gegen den Abstieg kämpfen wird.

Somit will Goretzka auch seine Mitspieler ins Boot holen. "Das werde ich auch in die Köpfe der anderen Spieler reinbekommen", kündigt der 22-Jährige an. Er denkt dabei auch an Huntelaar, der zum letzten Mal auf Schalke spielen wird.

"Wir wollen den Anhängern nochmal zeigen, dass es Spaß macht, Schalke-Fan zu sein", so Goretzka. Dafür bräuchte es wohl einen Sieg, stehen die Knappen doch bisher im grauen Mittelfeld der Tabelle. Nach der 0:2-Pleite gegen Freiburg ist auch das Thema Europa nicht mehr aktuell.

