Medien: Badstuber hat Angebote aus England

Freitag, 12.05.2017

S04 wird in Zukunft nicht auf Badstuber bauen, das gab Sportdirektor Christian Heidel kürzlich bekannt. Auch in München wird der ehemalige Nationalspieler wohl nicht mehr gebraucht. Demnach könnte ein Wechsel bevorstehen - wohl in die Premier League.

Mehrere Klubs von der Insel sollen laut der SportBild am 28-Jährigen interessiert sein. Badstuber ist in München nur noch bis Sommer 2018 gebunden und könnte zum Schnäppchen werden.

Der Verteidiger kämpfte sich nach mehreren Verletzungen zurück, kam in der laufenden Saison aber nur auf 16 Einsätze.

Holger Badstuber im Steckbrief