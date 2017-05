Badstuber hat keine Zukunft auf Schalke

Donnerstag, 11.05.2017

Badstuber war im Winter per Leihe vom FC Bayern München zu den Knappen gewechselt und hat seitdem zehn Bundesligapartien für S04 absolviert.

"Wir denken nicht über eine Verpflichtung über das Saisonende hinaus nach. Das hat der Trainer mit ihm besprochen", sagte Manager Christian Heidel auf der Pressekonferenz am Donnerstag vor dem Heimspiel gegen den HSV.

Eine Zukunft auf Schalke hat dagegen in Yevhen Konoplyanka ein weiterer Leihspieler: "Konoplyanka wird auch über den 30.6. hinaus ein Schalker bleiben. Deshalb wird er am Samstag nicht verabschiedet", so Heidel.

Die Partie gegen Hamburg wird neben Badstuber für gleich fünf Spieler der letzte Auftritt auf Schalke sein. "Dennis Aogo, Sascha Riether, Klaas-Jan Huntelaar, Phil Neumann und Timon Wellenreuther werden verabschiedet", kündigte der Manager an.

Ständige Höhen und Tiefen

Heidel äußerte sich zudem über die enttäuschende Spielzeit: "Wir müssen selbstkritisch sehen, dass wir das klare Ziel, die Europa League zu erreichen, nicht geschafft haben."

Trainer Markus Weinzierl fügte hinzu: "Wir waren nach dem Freiburg-Spiel alle sehr enttäuscht. Wir müssen daran arbeiten, dass wir nicht ständig diese Höhen und Tiefen haben."

Holger Badstuber im Steckbrief