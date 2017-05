Medien: Stars hätten den HSV verlassen sollen

Sonntag, 28.05.2017

Demnach soll der Bundesliga-Dino zum 31. Dezember 2016 Verbindlichkeiten in Höhe von 115 Millionen Euro gehabt haben. Ein Abstieg hätte deshalb einen finanziellen Kraftakt bedeutet, der wohl dazu geführt hätte, dass viele Leistungsträger auf der Verkaufsliste gestanden hätten.

Auf dieser Liste sollen sich unter anderem Lewis Holtby, Filip Kostic, Pierre-Michel Lasogga, Albin Ekdal, der nach Spanien verliehene Alen Halilovic und auch Nicolai Müller befunden haben. Sie weisen zusammen einen Marktwert von rund 30 Millionen Euro auf.

Da nun aber der Verbleib in der Bundesliga gesichert wurde, soll laut HSV-Boss Heribert Bruchhagen "keine sportliche Substanz in den Markt gegeben werden". Stattdessen soll in der neuen Saison eine sorgenfreie Spielzeit angepeilt werden.

