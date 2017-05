HSV plant letztes Trainingslager

Dienstag, 02.05.2017

"Wir prüfen das derzeit, das ist denkbar", bestätigte Sportchef Jens Todt den Gedanken des HSV. Trainer Markus Gisdol soll den Wunsch geäußert haben, vor der Partie gegen den 1. FSV Mainz 05 das Team konzentriert über mehrere Tage zu versammeln.

Die 0:4-Pleite am Wochenende hatte in Hamburg offenbar Signalwirkung. Der HSV rutschte im Duell mit einem direkten Konkurrenten zurück auf Platz 16. Eine erneute Relegation droht, wenn nicht gar der Abstieg, ist Ingolstadt doch nur noch vier Punkte entfernt.

Mit Trainingslagern hat man beim HSV viel Erfahrung. Ex-Trainer Bruno Labbadia setzte in seiner Amtszeit einst drei derartige Lager in sechs Wochen an. Auch der jetzige Trainer nutzte die Möglichkeit bereits im November. Damals ging es nach Barsinghausen.

Sollte die Führung sich auf einen Ort einigen können, so die Bild, würde die Abreise am Donnerstagmorgen erfolgen. Am Sonntagnachmittag (15.30 Uhr im LIVETICKER) geht es gegen Mainz, schließlich warten der FC Schalke 04 und der VfL Wolfsburg.

