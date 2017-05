Jansen: "Spieler mussten den Mist ausbaden"

Sonntag, 07.05.2017

"Es ist doch klar, dass du dich als Verein und auch als Mannschaft nicht weiterentwickelst, wenn du jedes halbe Jahr einen neuen Trainer und einen neuen Sportdirektor hast", sagte Jansen der FAZ: "Außerdem verändert sich der Kader permanent."

Der HSV bräuchte Führungsspieler, so der 31-Jährige weiter: "Das sehe ich aber nicht - und da ist es doch klar, dass sich auch junge Spieler in diesem Umfeld nicht so richtig entwickeln können."

Es habe in Hamburg Trainer mit tollen Verträgen gegeben, die nach sechs Monaten entlassen wurden und zwei Jahre ihr Geld bekommen haben, erklärte der gebürtige Mönchengladbacher. "Und die Spieler mussten den Mist ausbaden", stellte Jansen klar.

"Jeder hat seine Quittung bekommen"

Dass auch zahlreiche Spieler verhältnismäßig fette Verträge beim HSV unterschreiben konnten, gibt Jansen zu. Das hätte den Akteuren allerdings wenig gebracht.

"Von uns hat keiner davon profitiert, beim HSV gutes Geld verdient zu haben. Viele haben danach doch nirgendwo mehr einen Fuß auf den Boden bekommen. Jeder hat seine Quittung bekommen", erklärte der 45-malige Nationalspieler.

Jansen stand beim Bundesliga-Dino von 2008 bis 2015 unter Vertrag. Danach gab er im Alter von nur 29 Jahren sein Karriereende bekannt.

