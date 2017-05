Weinzierl: Embolo zur Vorbereitung zurück

Mittwoch, 17.05.2017

"Bei der Kontrolluntersuchung war alles okay", gibt Weinzierl in der Bild an. Embolo dürfe nach Knöchel- und Wadenbeinbruch das "Programm wieder steigern." Eine Rückkehr in den letzten Tagen der Saison ist weiterhin keine Möglichkeit, ab Juli könnte er aber wieder mit dem Team trainieren.

Weinzierl stellt klar: "Ich erwarte ihn zum Vorbereitungsstart zurück im Team - das ist der Plan." Dann soll der Stürmer erneut angreifen. Nach seinem Wechsel vom FC Basel nach Gelsenkirchen für 22 Millionen Euro kam der 20-Jährige nur zu sieben Liga-Einsätzen, ehe er sich verletzte.

Im Laufe der Reha erlebte Embolo einen Rückschlag, der ausgearbeitete Rückkehrplan schien zu kippen. S04 schickte ihn damals in den Urlaub. "Wir haben ihm das angeboten, damit er den Kopf frei kriegt", stellte Sportdirektor Christian Heidel klar.

