Erneute Herz-Op bei Holland

Wie die Bild berichtet, sind beim 26-Jährigen, der am Wolff-Parkinson-White-Syndrom leidet, erneut auffällige EKG-Werte festgestellt worden. Dabei handelt es sich um eine Rhythmusstörung.

Holland, der seinen Vertrag bei den Lilien verlängert hat und damit in der nächsten Saison auch in der zweiten Liga in Darmstadt spielen wird, soll am Montag in Berlin operiert werden.

Dabei werden "Erregungsleiterbahnen, die fehlerhafte Impulse zum Herzen senden, verödet", zitiert ihn die Bild.

Trotzdem kann Holland das vorletzte Ligaspiel gegen Hertha BSC Berlin am Samstag bestreiten: "Es ist nichts Schlimmes, ich habe noch nie Flimmern oder so gehabt."

