Varela: Geldstrafe und Suspendierung

Donnerstag, 25.05.2017

Bereits vor einigen Wochen hatte sich Varela ein Engelsflügel-Tattoo im Nacken stechen lassen und wurde von Kovac ermahnt. Der Coach der Hessen befürchtete bereits damals eine Entzündung des Körperschmucks, die jedoch ausblieb.

Als Reaktion auf das Fehlverhalten suspendierten die Verantwortlichen der Hessen den 24-Jährigen, dessen Leihe von Manchester United zum Saisonende ausläuft. Zudem muss Varela eine Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro zahlen. Es ist die höchste Summe, die ein Akteur der Frankfurter Eintracht bislang zahlen musste.

Eine feste Verpflichtung des Mannes aus Uruguay schloss Fredi Bobic im Anschluss an den Fehltritt aus. "So ein Ver­hal­ten ist fahr­läs­sig. Er hat sich unseren Anweisungen widersetzt, deshalb haben wir so reagiert. Das Kapitel Eintracht ist für ihn beendet", erklärte der Sport-Vorstand der Hessen.

