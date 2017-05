Gladbach holt Grifo aus Freiburg

Sonntag, 28.05.2017

"Vincenzo Grifo hat in den vergangenen zwei Jahren in Freiburg eine hochinteressante Entwicklung genommen und ist maßgeblich beteiligt an der herausragenden Saison des SC Freiburg", sagte Borussias Sportdirektor Max Eberl: "Mit seinen Qualitäten wird er uns in der Offensive noch flexibler machen, und wir freuen uns, dass wir ihn zu Borussia holen konnten."

Grifo hatte in der vergangenen Saison in 31 Pflichtspielen neun Tore und zwölf Assists für den SCF produziert. Sein Vertrag im Breisgau lief noch bis 2019. Über die Transfermodalitäten machten beide Klub keine Angaben, im Gespräch war zuletzt ein Ablöse von fünf bis sechs Millionen Euro. Grifo war 2015 für eine Million Euro von Hoffenheim nach Freiburg gewechselt.

Vincenzo Grifo im Steckbrief