Zorc bestätigt: Kagawa soll verlängern

Dienstag, 02.05.2017

Dem kicker gegenüber bestätigte Zorc, dass man eine Verlängerung mit dem 28-jährigen Kagawa plant. Der offensive Mittelfeldspieler ist derzeit noch bis 2018 an den BVB gebunden, man will demnächst Gespräche mit Berater und Spieler starten.

"In welche Richtung es geht", will man laut Zorc feststellen. Der Sportdirektor stellt klar: "Dass er ordentlich spielt, ist uns aufgefallen. Shinji hat die Kurve gekriegt und bringt auch unter Druck Leistung." 18 Einsätze sind es in der Bundesliga, weitere sieben in Champions League und DFB-Pokal.

Shinji Kagawa im Steckbrief