"Kokser" glaubt an Tuchel-Abschied

Montag, 01.05.2017

"Ich kann mir nicht vorstellen, dass es zu einer Verlängerung kommt", sagte Kohler der Welt. Der 51-Jährige, der noch immer einen engen Draht zur Borussia haben soll, höre diesbezüglich viel Skepsis.

Ungeachtet von Tuchel glaubt Kohler an eine rosige Zukunft für den BVB. "Die Dortmunder sind national und international sehr konkurrenzfähig", erklärte der frühere Verteidiger, der seinem Ex-Klub sogar zutraut, in der kommenden Saison den Bayern richtig Paroli zu bieten: "Es wäre schrecklich für den deutschen Fußball, wenn das nicht so sein sollte."

Kohler stand von 1995 bis 2002 in Dortmund unter Vertrag. Er gewann mit der Borussia die Champions League, den Weltpokal und zwei deutsche Meisterschaften. Aktuell trainiert er den Fünftligisten VfL Alfter.

